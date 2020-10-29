Kars'ın Bedesten Projesi'nde sona gelindi

KARS (AA) - Kars'ta, tarihi, turistik varlıkların yoğun olduğu Kaleiçi bölgesinde yöresel gıda, hediyelik eşya ve turistik ürünlerin satılacağı geleneksel Türk mimarisine uygun inşa edilen Bedesten Projesi'nin yaklaşık yüzde 75'i tamamlandı.

Kentte özellikle coğrafi işaret tescil belgeli, hem tüketicilerinin hem de turistlerin tercih ettiği Kars kaşarı, bal, gravyer, tereyağı, çeçil peyniri, beyaz peynir, tulum peyniri, kaz, Kağızman elması, pestil ürünleri, obsidyen taşından ve ahşaptan yapılmış hediyelik eşyalar gibi ürünlerin satışa sunulacağı Bedesten Projesi'nin yapımı sürüyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yapımı devam eden projeleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Görevlilere çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars Vadisi Projesi ile Bedesten Projesi'nin çalışmalarının birbirine entegre şekilde devam ettiğini ifade etti. Öksüz, "Vadi projesinde sona geliyoruz, Bedesten ve çevre düzenlemesi projesinde de yaklaşık yüzde 75'i geçtik. Amacımız yıl sonunda Bedesten, Vadi hem de Kent Müzesi çalışmasının çevre düzenlemesini bitirip halkımızın hizmetine sunmak." dedi.

Bedesten Projesi'nde açılır, kapanır bir çatı sisteminin yapıldığını ifade eden Öksüz, "Yazın çatı açılarak daha ferah şekilde vatandaşlarımız burayı kullanabilecek, kış şartlarına da kapanacak. Küçük bir alışveriş mekanı olarak hem burada yaşayan vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize hizmet verecek. Burası Kars için önemli bir turizm noktası ama aynı zamanda burada yaşayan halkımız, vatandaşımız için de boş zamanlarını geçirebileceği dinlenme, eğlenme yeri olacak." diye konuştu.

Vali Öksüz, projelerin Kars'a değer katacağını da sözlerine ekledi.