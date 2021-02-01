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Dünya Karşılıklı acil yardımı sağlıyor! İki ülke anlaşmaya imzayı attı
Dünya

Karşılıklı acil yardımı sağlıyor! İki ülke anlaşmaya imzayı attı

Hindistan Donanması ve Singapur Kraliyet Donanması, karşılıklı acil yardımı sağlayan denizaltı kurtarma anlaşmasına imzayı attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:07:00 -
Karşılıklı acil yardımı sağlıyor! İki ülke anlaşmaya imzayı attı

Hindistan Donanması ve Singapur Kraliyet Donanması, karşılıklı acil yardımı sağlayan denizaltı kurtarma anlaşması imzaladı.

Denizaltı kurtarma desteği ve işbirliği uygulama düzenlemesi olarak bilinen anlaşma, Hindistan-Singapur savunma bakanları 20 Ocak'ta video konferans ile gerçekleştirdiği diyaloğun beşinci etabında imzalandı.

Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen, "Denizaltı kurtarma desteği ve işbirliği uygulama düzenlemesi, her iki donanmanın denizaltı kurtarma yardımını birbirlerine uzatmasına ve denizaltı kurtarma operasyonlarında birlikte çalışabilirliği ve yeterliliği artırmak için ikili kurtarma tatbikatları ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak." dedi.

Singapur Cumhuriyeti Donanması halihazırda 2 adet Archer sınıfı ve 2 adet Challenger sınıfı dizel elektrikli denizaltıdan oluşan bir filoyu işletiyor ve Almanya'dan tedarik edeceği 4 adet yeni Invincible (Tip 218SG) denizaltıların teslim edilmesini bekliyor. Bunların yanı sıra müdahale yapabilen 84 metrelik denizaltı kurtarma gemisi Swift Rescue ve hiperbarik kurtarma operasyonlarını da işletmekte.

Hindistan Donanması 4 adet denizaltı sınıfının yanı sıra 6 kişilik basınç odası ile donatılmış ve 2 adede kadar derin su altı kurtarma aracını (DSRV) barındırabilen 70 metrelik bir denizaltı kurtarma gemisi Nireekshak'ı kullanmakta.

Kaynak: star.com.tr

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