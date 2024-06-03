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Otomotiv Karsan ödüllerine bir yenisini daha ekledi! Altın Plaket’in sahibi oldu!
Otomotiv

Karsan ödüllerine bir yenisini daha ekledi! Altın Plaket’in sahibi oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-03 11:23:00 -
Karsan ödüllerine bir yenisini daha ekledi! Altın Plaket’in sahibi oldu!

Karsan, İhracat Şampiyonları Ödülleri'nde altın plaketin sahibi oldu.

Karsan, ürün ve hizmet anlayışıyla küresel bir marka olma yolunda büyük adımlar atmaya devam ediyor.

Toplu ulaşıma son teknolojiyi entegre ederek ürettiği modelleriyle önemli bir hacme ulaşan şirket, Türkiye otomotiv ihracatındaki konumunu da her geçen gün güçlendiriyor.

Avrupa'da ihracat sıralamasında basamakları hızla tırmanan şirket, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) düzenlediği "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde altın plakete layık görüldü.

Şirket, OİB'nin her yıl düzenlediği ve otomotiv endüstrisinde yılın en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluşlarının ödüllendirildiği etkinlikte, listedeki yükselişini sürdürerek bu yıl 30. sıraya yerleşti.


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Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ABD'den Japonya'ya kadar geniş bir coğrafyada toplu ulaşımın altyapısını elektrikli ve otonom araçlarıyla yenilediklerini belirterek, Avrupa'da son 4 yıldır aralıksız lider olan modelleriyle dünya çapındaki araç parklarını hızla genişlemeye devam ettiklerini aktardı.

Bunun da Türkiye ihracatındaki katkılarının artmasıyla sonuçlandığını kaydeden Baş, "Yeni teknolojiler ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla hem üretim hem de ihracattaki gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Baş, 23 ülkede 1100'ün üzerinde elektrikli modelle hizmet verdiklerine dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu: "Son 5 yılın geneline bakıldığında Türkiye’den Avrupa’ya yapılan elektrikli otobüs ve minibüs ihracatının yüzde 84’ünü tek başına Karsan gerçekleştiriyor. Bu aslında Karsan modellerine dünya çapında olan yoğun ilginin de bir göstergesi. Sadece elektrikli araç üreten bir marka olarak kalmayıp, otonom teknolojisini ve ardından da geleceğin trendi olarak görülen hidrojen teknolojisini araçlarımıza entegre ederek toplu taşımada geleceğin teknolojilerini bir arada sunabilen tek marka olarak öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Araçlarımızın Avrupa'da yakaladığı başarıyı yeni pazarlarla sürdürmeye, 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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