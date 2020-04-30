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Spor

Kars spor taraftarlarından Bakan Kasapoğlu’na çağrı

Kars 36 Spor taraftarları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e çağrıda bulunarak, Türkiye’de profesyonel liglerde takımları bulunmayan illerin bir kereye mahsus profesyonel lige alınması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:13:27 -
Kars spor taraftarlarından Bakan Kasapoğlu’na çağrı

Kars 36 Spor taraftarları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’e çağrıda bulunarak, Türkiye’de profesyonel liglerde takımları bulunmayan illerin bir kereye mahsus profesyonel lige alınması çağrısında bulundu.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kars 36 Spor’un da aralarından bulunduğu birçok il takımının 3. Lig’e çıkmak için yıllarca mücadele verdiğini ifade eden yeşil-beyazlı taraftarlar, özellikle illerin adlarını taşıyan ve profesyonel liglerde olmayan takımlar için bir şans verilmesi gerektiğine dikkat çektiler.


Kars 36 Spor Taraftar Grubu Başkanı Menduh Demir, Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir’in profesyonel liglerde yer almayan il takımlarının durumlarını gözden geçirerek bir şans verilmesi gerektiğini söyledi.


Kars 36 Spor taraftar grubu Başkanı Menduh Demir, "Kars ile birlikte birçok takım 3. Lig’e çıkmak için mücadele veriyor. Özellikle Doğu ve Güney Doğu takımlarının profesyonel lige çıkmaları neredeyse imkansız, her yıl paralar harcanarak kurulan takımlar BAL liginden öteye gidemiyor. En azından bir kereye mahsus profesyonel takımı olmayan illerin durumları da dikkate alınarak bir şans verilmelidir" dedi.


Kars, Iğdır, Ardahan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda il takımı profesyonel lige çıkma mücadelesi veriyor. Kars 36 Spor taraftarları Bakan Kasapoğlu ve Federasyon Başkanı Özdemir’den çağrılarını dikkate almalarını ve bir kereye mahsus profesyonel takımı olmayan illere şans verilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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