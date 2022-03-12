Kars Ramazan imsakiyesi 2022 Diyanet Kars sahur imsak ve iftar vakitleri...

Kars'ta imsak-sahur, iftar kaçta olacak? İçinde bin aydan daha hayırlı ve kıymetli olan Kadir Gecesi'nin de olduğu sultanlar sultanı Ramazan ayının girecek olması hasebiyle Müslümanlar 2022 diyanet Ramazan imsakiyesi sahur, iftar ve ezan vakitlerini araştırıroldu. Kars çin iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 Ramazan ayı İmsakiyesi'nde yer alıyor. Kars 2022 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor.

Kars 2022 Ramazan imsakiyesi sahur iftar vakitler!

Oruç fidyesi nasıl ödenir?

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî’, II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.