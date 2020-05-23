  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Kars, Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’na kavuşuyor

Kars’ta Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’nın yapım çalışmalarına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:33:24 -
Kars, Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’na kavuşuyor

Kars’ta Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’nın yapım çalışmalarına başlandı.


Kars Valisi Türker Öksüz, yapımına başlanan Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgiler aldı.


Vali Türker Öksüz, projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile Kars’a rekreasyon alanlarıyla, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri çok önemli bir Kent Meydanı ile bir Millet Bahçesi kazandırılmış olacağını söyledi.


Yapımına başlanan Millet Bahçesi projesinin, hem şehircilik açısından hem de tarihi eserlerin korunması, turizm potansiyelinin zenginleştirilmesi ve sosyal aktivite açısından çok önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Öksüz, “Millet kıraathanesi, seyir terasları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bisiklet yolları, koşu parkurları, çok amaçlı oyun sahalarının yer alacağı Millet Bahçesi, her yaş kesimine hitap edecek. Günün her saatinde ve kışların sert geçtiği ilimizde yaz-kış kullanım potansiyeli olacak. Fethiye Camii ve çevresi, kent meydanı ve geçiş alanı olarak çalışacak. Yaya sürekliliğinin olduğu bölgede millet bahçesi ile halkımızın yeşil alandan faydalanmasına imkan sağlanmış olacak” dedi.


Vali Türker Öksüz, beraberindekilerle birlikte bir süre Millet Bahçesi’nde yürütülen çalışmaları takip etti. Öksüz, ilgili firma yetkilisinden çalışmaların kısa sürede bitirilmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı