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Kars merkezli PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:38:10 -
Kars merkezli PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

KARS (AA) - Kars merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kars Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda PKK/KCK'nın gençler üzerindeki etkinliğini artırmak ve yeni eleman kazanmak için çaba sarf ettiği belirlendi.

Ekiplerce, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına bağlı olarak Kars ve ilçelerinde örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 kişi takibe alındı.

Kent merkezi, Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul, Iğdır ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.Y, C.G, Ç.P, E.K, T.K, A.A.K, D.K ile 2012-2016 yıllarında örgütün "il üniversite gençlik yapılanması"nda sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Z.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, fişekler, kurusıkı tabanca, toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital materyaller ele geçirildi.

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