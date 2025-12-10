Kars iş dünyası Nahçıvan’da güç birliği yaptı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Nahçıvan’da düzenlenen 2’nci Bölgesel Ekonomi Forumu’nu değerlendirdi. Başkan Kadir Bozan, "Azerbaycan’a gerçekleştirdiğimiz iş ziyaretimizi başarıyla tamamladık. Bu ziyaret; yalnızca birkaç gün süren bir seyahat değil, Kars iş dünyamız adına uzun süredir yürüttüğümüz çalışmanın somut bir çıktısı niteliğindedir. Bilindiği üzere, Haziran ayında ilimizde gerçekleştirdiğimiz Bölgesel Ekonomi Forumu’nun 2’inci etabının Nahçıvan’da düzenlenmesine karar vermiştik. Bu doğrultuda Odamızın koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Nahçıvan’da yaklaşık 500 kişinin katılımıyla forumun 2’inci aşamasını başarıyla hayata geçirdik" dedi.

Önemli bir ziyaret

Forum sonrasında üyelerle birlikte Karabağ bölgesinde saha incelemeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozan, "KOBİA refakatinde yapılan B2B görüşmeler, yatırım toplantıları ve sektör bazlı bağlantılar; hem iş bağlantılarımızı güçlendirmiş, hem de üyelerimizin geleceğe dönük ticari planlamalarına değerli katkılar sunmuştur. Bu organizasyonun hazırlık sürecinde üyelerimizle tamamen şeffaf bir iletişim yürütülmüştür. Ticari iş gezisi duyuruları; Odamız toplu SMS sistemi üzerinden tüm üyelerimize iletilmiş, WhatsApp bilgi hattımızdan paylaşılmış, yerel basına bilgilendirme notları verilmiş ve Odamızın tüm sosyal medya hesaplarından düzenli olarak duyurulmuştur. Bu program hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm üyelerimize açık bir şekilde planlanmış ve "katılımını arzu eden her üyemiz davetlidir" yaklaşımıyla uygulanmıştır. Üyeleriyle iletişimde bu derece kapsayıcı ve şeffaf davranan bir yapının ortaya çıkması; söz konusu ziyaretin en önemli kazanımlarından biridir" diye konuştu.

“Bölgenin birlikte hareket etmesi önemli”

Bölge illeriyle birlikte hareket ettiklerinin altını çizen Bozan, "Söz konusu bağlantılarda yalnızca Kars değil; Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum illerimizin oda-borsa başkanları, iş insanları ve temsilcileriyle birlikte hareket etmek de ayrıca kıymetli olmuştur. Bölgenin birlikte hareket etme iradesi, ortak üretim kültürü ve sınır ötesi ticaret hedeflerine yönelik birliktelik; gerek forum niteliğine gerekse Karabağ ziyaretine ciddi güç katmıştır. Programımız boyunca bizleri bir an dahi yalnız bırakmayan Kars Valisi Ziya Polat’a, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger’e, şehrimizin kalkınma iradesini aynı hedef doğrultusunda taşıyan kıymetli Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerine, Birlik, Meslek Örgütü ve Dernek Başkanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Gösterdikleri iş birliği, katkı ve güçlü duruş bu organizasyonun en anlamlı sonuçlarından biri olmuştur. KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Azerbaycan ziyaretinde kendilerine destek olan ve her türlü kolaylığı sağlayan KATSO Meclis Üyelerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bu programın gerçek sahibi olan çok kıymetli üyelere içten teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Bozan, daha sonra özetle şunları söyledi:

"Yoğun ve tempolu geçen ziyaret süresince sergiledikleri uyum, sabır ve destek; bizlere büyük güç katmıştır. Programımıza ev sahipliği yapan kurum ve kıymetli isimlere de şükranlarımı ifade ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanının Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki yetkili temsilcisi Ceyhun Celilov’a, Azerbaycan Küçük ve Orta İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov’a ve KOBİA ekibine, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Kazım Hüseynaliyev’e, Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya’ya, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Sayın Zamin Aliyev’e, Bakü’de heyetimizi kabul eden T.C. Bakü Büyükelçimiz Prof. Dr. Birol Akgün’e, Programımıza iştirak eden AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Şamil Ayrım’a verdikleri destek ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Ayrıca Bakü programımız esnasında heyetimize kapılarını açan ve yaşanan sürece çözüm odaklı yaklaşımıyla örnek bir ev sahipliği sergileyen ARKOZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Uçar’a özel olarak teşekkür etmek isterim. Kendilerinin duyarlılığı, iş insanları dayanışmasının değerini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ziyaret; bölgemiz adına yeni ticari açılımların işaret fişeğidir. Kurulan ilişkiler somutlaşmaya başlamış, iş birliği fırsatları güç kazanmış ve karşılıklı güven temelinde sağlam bir zemin oluşmuştur."