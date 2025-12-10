1 öğrenci öldü! Yine ABD yine lise saldırısı
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki North Forsyth Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, bir öğrenci ise ağır yaralandı.
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin Winston-Salem kentinde bulunan North Forsyth Lisesi’nde bıçaklı saldırı yaşandı.
Güvenlik önlemleri arttırıldı
Olayda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 1 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.