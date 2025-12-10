  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

İBB’nin tek derdi İmamoğlu olunca devlet harekete geçti! İstanbul'un tüm sorunlarını 'Bizim Mahalle' çözecek

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

İfadesinde bile kopya çekti! Ekrem'den Cem Uzan taktiği

İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum

İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den jet hızında tepki

Ömer Çelik: Sanal bahis ve kumar bir pandemi halini aldı! Bu sorunu çözeceğiz
Dünya 1 öğrenci öldü! Yine ABD yine lise saldırısı
Dünya

1 öğrenci öldü! Yine ABD yine lise saldırısı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
1 öğrenci öldü! Yine ABD yine lise saldırısı

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki North Forsyth Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrenci hayatını kaybetti, bir öğrenci ise ağır yaralandı.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinin Winston-Salem kentinde bulunan North Forsyth Lisesi’nde bıçaklı saldırı yaşandı.

 

Güvenlik önlemleri arttırıldı

Olayda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 1 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtildi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İki kişi gözaltında: ABD’de Nvidia çip kaçakçılığı skandalı
İki kişi gözaltında: ABD’de Nvidia çip kaçakçılığı skandalı

Teknoloji

İki kişi gözaltında: ABD’de Nvidia çip kaçakçılığı skandalı

Rusya'dan ABD-Ukrayna görüşmesine ilişkin açıklama
Rusya'dan ABD-Ukrayna görüşmesine ilişkin açıklama

Dünya

Rusya'dan ABD-Ukrayna görüşmesine ilişkin açıklama

İşgal başladı mı? ABD savaş uçakları resmen Venezuela üzerinde!
İşgal başladı mı? ABD savaş uçakları resmen Venezuela üzerinde!

Dünya

İşgal başladı mı? ABD savaş uçakları resmen Venezuela üzerinde!

Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı
Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı

Gündem

Nerde karışıklık orada ABD! Küresel haydut bir ülkeyi daha karıştırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23