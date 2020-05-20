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Kars ile Ağrı'da 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:02:40 -
Kars ile Ağrı'da 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı

AĞRI/KARS (AA) - Kars ve Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlı olan 14 yaş altı çocuklar, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Ağrı'da sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar, havanın güzel olmasını fırsat bilerek aileleriyle parklara gitti.

Burada çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlenen çocuklar, sıcak havada dondurma yemenin keyfini çıkardı.

Aileleriyle bayramlık alışverişine de çıkan çocuklar, izin süresinin dolmasıyla evlerine gidecek.

Kars'ta da Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yeniden dışarı çıkan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Aileleriyle tedbirlere uyarak evlerinden ayrılan çocuklar, Mesut Yılmaz Parkı ve Masal Parkı'nda eğlenceli zaman geçirdi.

Çocuklar izin süreleri boyunca bisiklete bindi, oyun parkında oynadı.

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