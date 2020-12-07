  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü
Aktüel

Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:00:42 -
Kars etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü

KARS (AA) - Kars'ta, gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Vatandaşlar sabah beyaz örtüyle uyanırken araçlar ise karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını fırçayla temizledi. Beyaza bürünen kentte tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışına hasret kaldıklarını ifade ederek, "Uzun zamandır beklediğimiz bir bereketti, beyaz örtü Kars'a geldi. Kars'ın tarihi yapılarını beyaz örtüyle görmek çok güzel. Kars'a kar yakışıyor, araçlar kar altında kaldı, fırçayla temizleyip yola koyulduk." dedi.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Marton Gyöngyösi'den tarihi itiraf: Türkiye olmadan yapamayız
Dünya

Marton Gyöngyösi'den tarihi itiraf: Türkiye olmadan yapamayız

Avrupa Parlamentosunun Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, son dönemdeki göçmen krizinin Türkiye olmadan çözülemeyeceğini söyledi...
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı
Gündem

Haluk Özdil, 'Her şey önceden planlandı' dedi ve tartışma çıkaracak açıklamayı yaptı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili tartışma çıkaracak açıklamalar yaptı...
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay