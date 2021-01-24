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Gündem Kars deprem fay hattı nereden geçiyor?
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Kars deprem fay hattı nereden geçiyor?

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken küçük çaplı da olsa panik yaşandı. Peki Kars’ta fay hattı nereden geçiyor? Kars deprem riski fazla olan yerler hangileri? Kars’ta depreme dayanıklı bölgeler hangileri? İşte Kars deprem haritası.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 08:31:00 -
Kars deprem fay hattı nereden geçiyor?

Kars 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Fay hattı kentin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan ilçelerde ve Aras vadisi boyunca yoğun olarak gözlenmekte. En çok heyelan Kağızman ilçesinde gözlenmekte. Kaya düşmesi olayının yoğun olarak yaşandığı illerden birisi olup, Sarıkamış, Digor, Merkez ilçesine bağlı yerleşim birimlerinde gözlenmekte. Su baskını olayları, Aras havzasında yer alan Kağızman, Arpaçay, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde gözlenmekte. Kars’ta 1900’da 5.9 Kağızman,1926’da 6.0 Gümrü, 1935’te 6.2 Digor, 1976’da 5.1 Susuz ve 1988’de 6.8 Erivan depremleri hasara ve can kaybına neden oldu.

Deprem riski yüksek olan iller hangileri?

İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van,

Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum,

Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ,

Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

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