Kars deprem fay hattı nereden geçiyor?

Kars 2. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Fay hattı kentin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan ilçelerde ve Aras vadisi boyunca yoğun olarak gözlenmekte. En çok heyelan Kağızman ilçesinde gözlenmekte. Kaya düşmesi olayının yoğun olarak yaşandığı illerden birisi olup, Sarıkamış, Digor, Merkez ilçesine bağlı yerleşim birimlerinde gözlenmekte. Su baskını olayları, Aras havzasında yer alan Kağızman, Arpaçay, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde gözlenmekte. Kars’ta 1900’da 5.9 Kağızman,1926’da 6.0 Gümrü, 1935’te 6.2 Digor, 1976’da 5.1 Susuz ve 1988’de 6.8 Erivan depremleri hasara ve can kaybına neden oldu.

Deprem riski yüksek olan iller hangileri?

İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van,

Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum,

Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ,

Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

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