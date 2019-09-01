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Kars 36 Spor ilk maçını evinde oynayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3.

01 Eylül 2019 Pazar 12:09
Kars 36 Spor ilk maçını evinde oynayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta yer alan Kars 36 Spor ilk karşılaşmasını Erzurum Yakutiye Spor ile kendi sahasında oynayacak.


Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turunda Ardahan Hoçvan Spor’u 1-0 yenerek kupada yoluna devam eden yeşil beyazlı ekip, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Yakutiye Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.


Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz yönetiminde sürdüren Kars 36 Spor yeni sezonda karşılaşmalarını yapımı devam eden Şehir Stadyumunda oynamak istiyor.Şehir Stadyumunda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden taraftarlar, Kars 36 Spor’un başarılı olması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirttiler.


152 takımın katılımıyla 21-22 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan BAL Liginde 3. Grupta yer alan Kars 36 Spor’u güçlü rakipleri bekliyor. 2019-2020 sezonunda 3. Lige çıkma palanları yapan yeşil beyazlı ekip, yaptığı transferler dikkatleri üzerine çekti.


Bir birinden zorlu takımlarla karşılaşacak olan yeşil beyazlı ekip,kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmaları kazanarak 3. lige çıkmayı düşünüyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:09
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