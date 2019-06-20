Karpuzun içinde yarık ya da kesik varsa yemeyin! | Karpuzdaki yarık ne anlama geliyor?

Aman dikkat! Karpuzu kesitiğinizde kendiliğinden oluşmuş bir çatak, hava boşluğu ve benzeri bir oluşum gördüğünüzde, o karpuzu olduğu gibi çöpe atın.

Yapılan araştırmalara göre, karpuzun ''forchlorfenuron'' denen hormon maddesine maruz kalması sonucu, içinde çeşitli gazlarla çatlak oluşturuyor. Dolayısıyla bu çatlağın çevresi ağır şekilde hormon taşırken, karpuzda bu hormonları taşıyor.

İnsan sağlığını tehdit eden bu hormondan uzak durmak gerekiyor. Öte yandan Amerika'nın savunmasına göre sadece karpuza canlılık vermesi için yapılan bu hormonun insan sağlığı açısından bir sorun teşkil etmediğini söylüyor.

Gereğinden daha az sulu, rengi parlak olmayan ve tadı yerinde olmayan karpuzlarda da ''forchlorfenuron hormonu'' bulunabilir.

Kansere dahi sebebiyet vereceğini açıklayan birçok bilirkişi, bu tür karpuzların tüketilmemesi gerektiğini savunuyor.