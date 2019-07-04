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Karpuzun fiyatı tarlada 30 kuruşa düştü

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları, Adala, Yağbasan, Çapaklı, Çökelek ve Eldelek mahallelerinde yetişen karpuzun fiyatı tarlada 30 ila 50 kuruşa kadar düştü.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
Karpuzun fiyatı tarlada 30 kuruşa düştü

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Poyrazdamları, Adala, Yağbasan, Çapaklı, Çökelek ve Eldelek mahallelerinde yetişen karpuzun fiyatı tarlada 30 ila 50 kuruşa kadar düştü.


Lezzeti ve aroması ile marka olan Salihli Karpuzu’nda hasadın başlanmasına rağmen, ilk günlerde 2 lira olan karpuzun kilogram fiyatı, tarlada kısa süre içerisinde 30-50 kuruşa kadar düştü. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da karpuz hasadı yapan üreticileri tarlada ziyaret etti.



"Üretici fiyattan değil, rekolteden memnun"


Salihli Ovası’nda bin 133 dekar örtü altında olmak üzere toplam 4 bin 843 dekar alanda karpuz ekiminin yapıldığını belirten Yalvaç, hasadın kısa süre önce başlamasına rağmen, üreticinin düşük fiyat ile karşılaştığını belirtti. Üreticinin rekolteden memnun, ancak fiyattan memnun kalmadığını vurgu yapan Yalvaç, “Karpuzun kısa sürede dibe vurması demek, üreticinin maliyetini karşılamayacak anlamına gelmektedir. Arzu ediyoruz ki manav ve tezgahlarda 1 lira olan karpuz fiyatının, tarlada da yükselmesini ümit ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
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