Karpuzu kabuğu ile yerseniz ne olur? Bilim insanları harekete geçti

Buz gibi bir dilim karpuzu yedikten sonra attığınız beyazımsı yeşil kabuk kısmının, hem tıpta hem mutfaklarda pek çok kullanım alanı olduğunu biliyor muydunuz? İşte, turşusu, reçeli, çorbası yapılabilen, bazı hastalıkların tedavisi için üzerinde araştırmaların yapıldığı karpuz kabuğundan nasıl faydalanabileceğinize dair bazı bilgiler…



Bu yazıyı okuduktan sonra karpuz kabuklarını bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte faydaları...

Pek çoğumuz karpuzu yedikten sonra kabuğunu atarız. Oysaki bu bol sulu ve mineral dolu meyvenin içi kadar kabukları da çok faydalı ve aklınıza gelmeyecek şekillerde kullanılabiliyor. Yaklaşık yüzde 90’ı sudan oluşan karpuz A ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum gibi minerallere de sahip. Elbette ki en popüler kısmı kırmızı etli yeri ama onu çevreleyen koruyucu kabuğu da rahatlıkla yenilebilir. İşte, karpuz kabuğunu atmamanız için birkaç sebep!

Karpuz kabuğunun tıptaki yeri

Karpuzun kabuğunda, insan vücudundaki azotu kandan uzaklaştıran ve idrara dönüştürmeye yardımcı olan bir amino asit olan sitrulin bulunur. Sitrulin, kan damarlarının genişlemesini teşvik eder. Kabuklar, yine önemli bir aminoasit olan arginin içerir.

Bilim insanları harekete geçti

Bilim insanları son yıllarda karpuz kabuğundaki bu maddelerin çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilmesi için çalışmalar yapıyor. Karpuz kabuğundaki bu aminoasitlerin kas ağrılarını azaltıcı bir etkisi var, bu sebeple uzmanlar yoğun spor egzersizlerinden önce karpuzun kabuğuyla birlikte tüketilmesini önerir.

Karpuz kabuğundan turşu yapmak

Karpuz kabuğunun da turşusu olur mu demeyin! Hem de çok güzel oluyor. Hazırlanması pek çok turşudan daha kolay. Arkadaşlarınıza sürpriz bir hediye olarak karpuz kabuğu turşusu götürmeye ne dersiniz? Yapmanız gereken ilk şey, büyük bir karpuzun kabuğunu 1 cm’lik küçük parçalar halinde kesmek. 3 yemek kaşığı sönmüş kireci 2 litre suda eriterek bir karışım hazırlayın ve karpuz kabuklarının üzerine dökün. Kabukları bu şekilde 5 saat kadar bekletin. Ardından 1 litre beyaz sirke, 1 litre su, 4 bardak şeker, 1 dilimlenmiş limon, 3 çubuk tarçın, 2 yemek kaşığı karanfil ve 2 adet taze zencefil kökü karışımını büyük bir cam kavanoza koyup kabukları da ekleyin ve kapatın. Yaklaşık 1 hafta sonra harika bir turşunuz olacak.

Kan basıncını düşüryor

Karpuz kabuğunun sağlık açısından kullanılabileceği durumlardan biri de kan basıncı ile ilgili. Kan basıncının düşürülmesi gerektiği durumlarda karpuzu ve kabuğunu yemeyi deneyin. Özellikle obezite durumlarından kan basıncının kontrol edilmesine katkıda bulunduğu bilinen karpuz kabuklarının lif bakımından zengin olduğunu da belirtmekte fayda var. Lif bakımından zengin bir karpuz ve karpuz kabuğu diyeti sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenli olması sağlanır. Lifler, kolesterol ve kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir ve ayrıca sağlıklı bir kiloya ulaşmaya ve bunu korumaya yardımcı olur. Kısacası, lif seviyenizi arttırmak için karpuz kabuğu yemeyi unutmayın!