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Aktüel

Karpuz yüklü tır alev alev yandı

Ataşehir sebze ve meyve halinde bulunan karpuz yüklü TIR’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:29:12 -
Karpuz yüklü tır alev alev yandı

Ataşehir sebze ve meyve halinde bulunan karpuz yüklü TIR’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan TIR’da bulunan tonlarca karpuz ise yenilemez hale geldi.



Yangın saat 13:00 sıralarında Ataşehir sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karpuz yüklü bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek olayı kısa sürede kontrol altına aldı. Tırın kasasında bulunan tonlarca karpuz ise yangınla birlikte yenilemez hale gelirken tırda ise maddi hasar meydana geldi.

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