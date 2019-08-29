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Karpuz ve çekirdeğinin faydaları şaşırtıyor!

Yaz sıcaklarında serinlemek için tükettiğimiz karpuz ve çekirdekleri tam bir şifa deposudur. İşte uzmanlar tarafından kanıtlanmış faydaları…

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
Karpuz ve çekirdeğinin faydaları şaşırtıyor!

Karpuz;%90 oranında su ihtiva eder. 100 gram karpuz 1 gr protein, 6 gram şeker içerir. Ayrıca yağ da içermiyor. Üstelik 100 gramı 30 kalori içeriyor. Bu da yağ yakımı ve kilo vermek için bulunmaz bir yol. Bu özellikleri onu tam bir yaz gıdası yapıyor. Yaz sıcaklarında vücudun kaybettiği su ihtiyacını karşılamanın en güzel yollarından biridir bu şifalı gıdayı tüketmek.

Karpuz ve karpuz çekirdeğinin uzmanlar tarafından kanıtlanmış faydaları

Purdue Üniversitesince yapılan bir araştırma düzenli karpuz tüketen kişilerdeki kötü kolesterol, karpuz yemeyenlere ya da az tüketenlere göre %50 daha az. Bu açıdan karpuz kalp sağlığımız için oldukça faydalı bir besindir. Kan basıncını düzenleme özelliği vardır.

"Likopenin" adlı madde ile kanser riskini azaltıyor, kansere karşı koruma sağlıyor. Özellikle prostat kanserine yakalanma riskini aza indiriyor. Ayrıca göz sağlığını da koruyor. Katarakt oluşumu ile makular dejenerasyon riskini düşürüyor.

Uzmanlar lifli olması nedeniyle bağırsak hareketlerini düzenlerken, bağırsak kanserine karşı da koruma sağladığını belirtiyor. Karpuz çekirdeklerinin de böbrek fonksiyonlarını düzenlediğini bildiriliyor.

İspanyol bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre içerisinde bulunan "L-citruline" adlı bileşen kas ağrılarını gideriyor. Spor yapan kişilerin egzersizlerden sonra tüketmeleri oluşan kas ağrılarını geçiriyor.

Florida State Üniversitesinin yaptığı araştırmaya göre yüksek tansiyonu da düşürüyor.
Düşük kalori içermesinden dolayı kilo kontrolünü sağlar. Ayrıca lifli yapıya sahip olması uzun süre tokluk hissi verir. Kilo vermede yardımcıdır.

A vitamini içermesi göz sağlığı için de faydalıdır. Günlük 1 kase tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu A vitaminin %18’ini tek başına sağlayabilmektedir. Bu sayede katarakt oluşumu riskini düşürdüğü gibi, görüş kalitesini de artırmaktadır.

Vücudumuz için ciddi bir su kaynağıdır. Susuzluğa bağlı halsizliği giderir.

A ve C vitaminlerinin yanında; kalsiyum, magnezyum, demir, potasyum, fosfor, bakır ve manganez mineralleri bakımından da zengindir. Bu özellikleri onu yüksek antioksidan bitkisi kılmaktadır. Bu da kansere neden olan serbest radikallerin oluşumunu önler.

Karpuzun zararları var mıdır?

Potasyum minerali içermesinden dolayı böbrek rahatsızlığı olanların dikkatli tüketmeleri önerilir. Likopen içeren bu gibi gibi gıdaların aşırı tüketimi, hazımsızlık, kusma, ishal gibi sorunlara neden olabilmektedir.

 

www.lokmanca.com'dan alınmıştır.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
  1. L-citruline
  2. Likopenin
  3. karpuz
  4. karpuz çekirdeği
  5. Florida State Üniversitesi
  6. şifalı gıda
  7. kalsiyum
  8. magnezyum
  9. demir
  10. potasyum
  11. fosfor
  12. bakır
  13. manganez
  14. a vitamini
  15. C vitamini
  16. Göz Sağlığı
  17. likopen
  18. hazımsızlık
  19. kusma
  20. ishal
  21. Purdue Üniversitesi
  22. Karpuzun zararları var mıdır?
  23. Karpuz ve karpuz çekirdeğinin uzmanlar tarafından kanıtlanmış faydaları
  24. bağırsak kanseri

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