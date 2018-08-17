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Karpuz mu dondurma mı? Hangisi daha faydalı?

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, "Haftada 2 defadan daha sık dondurma yiyorsanız bağımlılığa gidiyor olabilirsiniz. Tek oturuşta orta boy karpuzun sekizde birini yiyip durabilmek, mümkün olduğunca seyrek tüketmek önemlidir" diye konuştu.

17 Ağustos 2018 Cuma 23:05
Karpuz mu dondurma mı? Hangisi daha faydalı?

NE SIKLIKTA TATLI YEMELİYİZ?

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, yaz ayının en çok tüketilen iki yiyeceği karpuz ve dondurmanın tüketimi hakkında bilgiler verdi. Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma ve karpuzu ne ne kadar sıklıkla tüketmek gerektiğini anlatan Uzman Diyetisyen Işın Sayın, "Karpuz mu, dondurma mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Her şekilde dondurma da karpuz da dildeki tat tomurcuklarının tatlı tada duyarlılığını artırır. Bu esnada şeker eşiği denilen bağımlılık seviyesi yükselir. Sık sık şeker tüketimi ise pankreasta uzun vadede hasarlara yol açar. Her ikisini de ne sıklıkla yediğiniz, hangi miktarlarda yediğiniz önemlidir." şeklinde konuştu.

DONDURMA YEDİKTEN SONRA BUNU YAPMAYIN!

Yazın en çok sevilen tatlısının dondurma olduğunu belirten Sayın, "Süt tozu ve katkı maddelerini yoğun içerenler, en çok satanlar arasında olsa da, en sağlıklısı; 'günlük üretim' yapan ve süt kullanan güvenilir pastanelerin dondurmalarıdır. Pastanelerde üretilen gerçek meyveli buzlu dondurmalar da makul seçenekler arasındadır. Yazın kimse kilo almak istemez. Herkes özellikle çikolatalı dondurmanın kilo aldırdığını zanneder. Oysa kilo almamak için esas önemli olan; tek seferde 2 top dondurma yemek ve bunu her gün yapmamaktır. Haftada 2 kez 2 iri top dondurma yemekteyken kilo verebilirsiniz. Haftanın her günü 3 top dondurma yiyorsanız da artık kilo alma riski göze alınmış demektir" dedi.

Uzman Diyetisyen Sayın, yaz aylarında sık tüketilen karpuz konusunda da bilgiler vererek, "Karpuzu eve almayın diyorum. En azından dondurmayı 2 top yiyorsunuz bitiyor. Gerçek sütten yapılan dondurmada sütten gelen yağ ve proteinin sindirimi uzun sürer böylece şekerin kana karışmasını yavaşlar. Hamurlu bir tatlı kaçamağına göre daha sağlıklıdır. Fakat karpuz yüksek oranda lif içermesine rağmen, glisemik indeks değeri yüksektir. Yani şekeri kana hızla karışır. Çünkü aynı zamanda sıvı oranı yüksektir ve mideyi çabuk terk eder" diye konuştu.

Karpuzun da dondurmanın da dikkatli tüketilmesi gerektiğini ifade eden Sayın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada önemli olan dondurmada 2 topu, karpuzda da ince bir dilimi geçmemenizdir. Haftada 2 defadan daha sık dondurma yiyorsanız bağımlılığa gidiyor olabilirsiniz. Ayrıca gerçek sütten dondurmaları tercih etmeniz önemlidir. Tek oturuşta orta boy karpuzun sekizde birini yeyip durabilmek, sık sık ve karpuz bitene kadar gün boyu, günlerce yememek, mümkün olduğunca seyrek tüketmek önemlidir."

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 23:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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