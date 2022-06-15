Karpuz besin değerleri: Kaç kalori? | Yaz aylarında en çok hangi besinleri tüketmeliyiz?

Karpuz Besin Değerleri: Kaç Kalori?

Karpuz A, C vitamini, potasyum minerali yüksek, lif içeriği düşük bir meyvedir. Diyet yaparken tüketilecek karpuz miktarına dikkat edilmelidir. Çünkü kalorisinin büyük bir kısmı karbonhidrattan gelir ve kan şekerini fazla yükseltebilir.

Karpuz besini besinlerin ortalamasından;

%92 daha az kalori

%100 daha az protein

%68 daha az karbonhidrat

%100 daha az yağ

içermektedir.

Karpuz Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 30 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 150 gramlık miktarında Karpuz 45 kalori bulunmaktadır. Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır.

Kısaca;

1 dilim karpuz kaç kalori var?

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1 ince dilim karpuz yaklaşık 90 kaloridir. 1 orta dilim karpuz ortalama 105 kaloridir. 1 kalın dilim karpuz ise yaklaşık olarak 130 kalori içerir. 100 gram karpuzda ise ortalama 26 kalori bulunur.

Yaz aylarının gelmesiyle tüm kış boyunca özlemini çektiğimiz pek çok sebze ve meyve soflardaki yerlerini alır. Bunlardan biri ve hatta en lezzetlisi de karpuzdur. Soğuk yenmesi halinde yaz sıcaklarını serinleten karpuzun sağlığımıza da pek çok faydası var. Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz, içerdiği yüksek su oranı, vitamin ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Üstelik çekirdeği de faydalı! Buna karşın şeker oranı yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir. Ayrıca A, B1, B5, B6, C vitaminleri, potasyum açısından zengin olan bu meyve yağ, kolesterol ve sodyum içermez.

Karpuz ye cildini koru! Yaz aylarında en çok bu hangi besinleri tüketmeliyiz?

"Yaz aylarına özel bir diyet bulunmasa da bazı besinlerin tüketimini artırıp bazı besinlerinkini azaltarak daha rahat ve sağlıklı bir yaz geçirebiliriz." diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, yaz aylarında beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verdi

Altın değerinde: Su ve sade maden suyu

Yaz aylarında aşırı terleme sonucu sıvı ve mineral kayıpları artar bu nedenle bol su tüketerek sıvı kaybını, günde 1-2 adet sade maden suyu tüketerek de mineral kayıplarını yerine koymak gerekir. Kış aylarında günlük sıvı ihtiyacı kilogram başına 30 ml iken yaz aylarında 35 ml’ye çıkar. Yani 70 kg bir bireyin yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacı 2450 ml’dir. Bu ihtiyaç karşılanamadığında yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, odaklanamamak gibi problemler kendini gösterir.

Kola ve gazoz yerine ayran ve soğuk yeşil çay

Yaz aylarında soğuk içecekler tüketme isteği artar. Bu isteği karşılamak için şeker içeriği yüksek kola, gazoz gibi sağlıksız içecekler yerine ayran, soğuk yeşil çay gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir. 1 su bardağı demlenmiş yeşil çay, limon dilimleri, 1 dilim ananas, 3-4 dal nane yaprağı ve 2 su bardağı suyu karıştırıp 1-2 saat dolapta bekleterek hazırlayabileceğiniz ananaslı soğuk yeşil çay hem yazın artan ödem probleminizi çözecek hem de içmeye doyamayacaksınız.

Doğa en uygun besinleri sunuyor

Yaz aylarının gelmesiyle bol sulu çilek, kiraz, yeni dünya, karpuz, erik, vişne, kavun, karpuz, dut, böğürtlen, ahududu, şeftali, nektarin, incir gibi meyveler ve bezelye, kabak, patlıcan, bakla, domates, taze fasulye, semizotu, bamya gibi sebzeler raflarda yerini almaya başlar. Bu besinleri beslenmenize ekleyerek sıvı, vitamin, mineral ve lif ihtiyacınızın karşılanmasına destek sağlayabilirsiniz.

Dondurmasız yaz olmaz!

Yaz aylarının olmazsa olmazlarından biri dondurmadır. Rafine şeker içeren ve bol kalorili dondurmalar yerine kolaylıkla kendi sağlıklı dondurmanızı yapabilirsiniz. Ev yapımı çilekli-muzlu dondurma; 2 adet dondurulmuş muz ve 6 adet dondurulmuş çileği robottan geçirin ve üzerine 1 yemek kaşığı süt ekleyin tekrar robottan geçirin. Son olarak 30 dk buzlukta bekletin ve afiyetle tüketin.

Karpuz ye, cildini koru!

Likopen deyince ilk akla gelen domates olsa da karpuz domatesten daha fazla likopen içerir. Likopen UVA ve UVB ışınlarını emerek güneşin zararlı etkilerinden cildi korur.

Zehirlenmelere dikkat!

Yaz aylarında artan hastalıklardan biri olan besin zehirlenmelerinden korunmak için potansiyel riskli et, tavuk, balık, yumurta gibi besinlerin tazeliğinden, iyi pişmiş olmasından, saklama ve hazırlama koşullarından emin olmalısınız. Bununla birlikte bu besinleri pişirirken kızartma gibi ağırlık hissinizi artıracak zararlı pişirme yöntemleri yerine ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz.

Karpuzun faydaları

1. Kabızlığa İyi Gelir

Karpuz, su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretik özelliği bulunur yani sık sık idrara çıkarır. Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında ilaç gibi bir besin. Suyun yanı sıra lif içeriği sayesinde de kabızlığı önlemeye yardımcı olan karpuz, sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenliliği destekler. Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz bu sayede vücudunuzun su dengesini korurken tok hissetmenize de yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek lif oranı ile çok fazla kalori almadan tok kalmanızı sağlamış olur.

2. Tansiyonu Düzenler

Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarı, kan basıncını yani tansiyonu düşürür. Potasyum ‘vazodilatatör’ olarak kabul edilir yani kan damarları ve arterler üzerindeki gerginliği serbest bırakıp, böylece kan akışını uyarır. Kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. Karpuzda bulunan karotenoidler arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre beslenme şekli kalp sağlığı üzerinde oldukça etkili. Karpuz içeriğinde vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrülin bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur ve bu da kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

3. Canlı Bir Cilt İçin…

Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de mükemmel bir besin. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren sebum üretiminde gerekli A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösterir. C vitamini de cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajen yapımına yardımcı oluyor; cilt hücrelerini oluşturmasının yanında hücreleri onarır.

4. Domates Gibi Likopen Zengini

Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi karpuz antioksidanlardan zengin bir meyve. İçerdiği likopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke eder ve vücudun savunma sistemi olan bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta kanser oluşumunu sağlayan serbest radikallerin oluşumunu engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar, karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruyuculuğunu ortaya koyuyor.

5. Karpuz Çekirdeğinin Faydaları

Karpuz çekirdekleri de içinde bulunan “cucurbocitrin” adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Tekli ve çoklu yağ asitlerinden zengin olan karpuz, kandaki kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını da korur. Her gün 1 avuç karpuz çekirdeği tüketmek yeterli. Çekirdeği çiğnemek veya doğrudan yutmak fark etmez. Çiğ olarak tadını sevmeyenler fırında kavurarak da tüketebilir. Ayrıca hücre zarlarının yapısının korunmasında, sinir iletiminin sağlanmasında görev alan yağ asitlerinden zengin karpuz çekirdeği, bu etkileri sayesinde öğrenmeyi kolaylaştırarak, hafızayı güçlendirir. Ayrıca yağ emilimine yardımcı olur, kronik inflamasyonu azaltır.

6. Kaliteli Uykuya Katkıda Bulunur

Karpuz, yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uyumaya yardımcı olur. Uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu azaltır.

7. Spordan Sonra Karpuz Suyu İçin

Spordan hemen sonra karpuz ve karpuz suyu tüketilmesi kas ağrısını azaltmaya yardımcı oluyor, kasları güçlendirir, egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırır. Hızlı kas toparlanması için spordan hemen sonra 1 bardak karpuz suyu içilebilir.

Böbrek Hastaları Dikkat!

Su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan karpuzun diüretik özelliği bulunur; yani sık sık idrara çıkarır. Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında iyi gibi bir besindir. Ancak yüksek potasyum içeriğinden dolayı böbrek hastaları bu yaz meyvesini tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalı. İnsülin direnci, hipoglisemi, diyabet hastalığı olan kişiler de karpuz tüketirken porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeli ve günde 2 dilimi (280 gr) aşmamalıdır.

Karpuzun Şeker Oranı

2 dilim (280 gram) karpuz 80 kalori olup; 20 gr şeker, 270 mg potasyum, 17 gr A vitamini, 21 gr C vitamini, 4 gr demir, 1 gr lif içerir. Yüksek potasyum içeriğinden dolayı böbrek hastalarının karpuz tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmaları gerekir.