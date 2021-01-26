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Gündem Karona partisi! Sosyete virüsü görmemezlikten geldi
Gündem

Karona partisi! Sosyete virüsü görmemezlikten geldi

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan sosyete Bursa Uludağ'da yaptıklarıyla tepki çekti. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeden yapılan eğlence partileri sosyal medyada tepki gördü.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:33:00 -
Karona partisi! Sosyete virüsü görmemezlikten geldi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100´e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Ne maske ne sosyal mesafe vardı

DHA'da yer alan habere göre gündüz, karların üstünde kayanlar pistlerde yoğunluk oluştururken, akşam da eğlence görüntüleri tepki çekti.

Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafeye aldırılmadığı dikkat çekti.

Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık grupların geç saatlere kadar eğlendiği gözlendi.

Uludağ’da tatil yapanların eğlence ve kayak pistlerindeki görüntülerinin yayınlanması üzerine sosyal medya kullanıcısı pek çok vatandaş, duruma tepki gösterdi. Koronavirüs kısıtlama kararlarına eşit olarak uyulması gerektiğini iddia ettiler.

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba idari para cezası verilmiş, maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan toplam 76 bin 380 TL para cezası uygulanmıştı.

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Yorumlar

Serkan

eğer ki zenginsen maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlenebilirsin, eğer fakirsen işe metrobüsle giderken korona olabilirsin.....
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