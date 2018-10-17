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Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırdılar

Niğde'de, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Saim Güzel'in karnına, zemindeki demir çubuk saplandı. Demir çubuk, itfaiye görevlileri tarafından kesildikten sonra yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:27
Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırdılar

Niğde'nin Bor ilçesindeki inşaatta işçi olarak çalışan Saim Güzel(28), henüz bilinmeyen nedenle 2'nci kattan düştü. Güzel'in karnına, düştüğü zemindeki demir çubuk saplandı.

Yaralanan işçinin arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, işçinin karnına saplanan demir çubuğu görünce itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye görevlileri, demir çubuğu kesti.

Güzel, karnında kalan demir parçasıyla sağlık görevlilerince ambulansa bindirilip, hastaneye kaldırıldı. Saim Güzel'e hastanede müdahale edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:27
  1. Niğde
  2. İş kazası
  3. karnına demir saplandı

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