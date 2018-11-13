Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!

Sol alt karındaki ağrı genellikle endişe verici değildir, ancak görmezden gelinmemelidir. Sol alt karında ağrı bazen gaz nedeniyle olabilirken, enfeksiyon gibi daha ciddi bir nedenle de olabilir.

Alt karın bölgesinde kalıcı veya kronik ağrı yaşayan insanlar tıbbi yardım almalıdır. Benzer şekilde, sol alt karın ağrısında ani başlayan şiddetli ağrı, acil tıbbi bakım gerektirebilir.

Alt sol karın ağrısının çeşitli olası nedenleri vardır. Bazı nedenler daha yaygın ve iyi huylu iken, diğerleri ciddidir ve tıbbi yardım gerektirebilir.

ALT SOL KARIN AĞRISI NEDENLERİ:

1. Divertikülit

Divertikülit alt sol karın ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Divertikülit, bağırsak duvarındaki divertikülün (küçük torbalar) enfekte olduğu ve iltihaplandığı zaman ortaya çıkar. Divertikülit yaşlılarda daha yaygın eğilimliyken, genç insanlarda da gelişebilir. Divertikülit ağrısı, kişi yemek yerken ya da yemekten kısa bir süre sonra artar.

2. Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı, kişinin gluteni sindiremediğinde sindirim sisteminde oluşan kronik bir durumdur. Gluten buğdayda bulunan bir proteindir ve çeşitli gıda ve sağlık ürünlerinde bulunur. Bir kişi çölyak hastalığı geçirdiğinde, bağışıklık sistemi bağırsak kısımlarına saldırarak bir dizi sindirim problemine ve vitamin eksikliğine yol açar.

3. Gaz

Doğal olarak sindirim sürecinin yanı sıra yemek yerken bir kişi hava yuttuğunda, sindirim sisteminde genellikle gaz tutulur. Tipik olarak, gaz endişelenecek bir şey değildir ve rektum veya özofagustan geçecektir. Sindirim sisteminde geçici olarak tutulan gaz, sistemden çıkana kadar ağrı ve rahatsızlığa sebebiyet verebilir. Gaz ağrısı sık görülüyor ve buna ek semptomlar eşlik ediyorsa, kişinin bir hekime başvurmasında fayda var.

4. Laktoz intoleransı

Laktoz intoleransı olan bir kişi, peynir ve yoğurt gibi süt ve süt bazlı ürünleri sindirmekte zorlanabilir. Bunun nedeni, kişide laktaz adı verilen bir enzimin yeterli miktarlarda bulunmamasıdır.

Laktoz intolerence, sol alt karın ağrısının bir nedeni olabilir.

5. İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, sindirim sisteminde herhangi bir yerde ağrılı inflamasyona neden olabilen kronik rahatsızlıklardır. Crohn hastalığı veya ülseratif kolit nedeni bilinmemektedir. En sık görülen semptomlar arasında karın ağrısı ve kanlı ishal bulunur. Ayrıca ateş ve açıklanamayan kilo kaybına yol açabilir.

6. Hazımsızlık

Hazımsızlığa, yemekten sonra asit birikmesi neden olur. Çoğu insanda hazımsızlık, karın üst kısmında meydana gelir. Nadiren, karın alt kısmında hazımsızlık oluşabilir.

7. Zona

Zona, suçiçeğine neden olan aynı virüs tarafından oluşur. Bir kişi suçiçeği geçirdiğinde, virüs tüm yaşamı boyunca vücutta uykuda kalır. Bazen, virüs yeniden ortaya çıkar, bu da karın ve karnın bir tarafını saran bir döküntü oluşturur.

8. İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS)

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), kronik bir gastrointestinal rahatsızlıktır. IBS belirtileri şunları içerebilir: karın ağrısı, basınç, kabızlık veya ishal, gaz, şişkinlik. İrritabl bağırsak sendromu (IBS) uzun süreli bir gastrointestinal rahatsızlıktır. Karın ağrısına, şişkinliğe, dışkıda mukozaya, düzensiz bağırsak alışkanlıklarına ve değişen diyare (ishal) ve kabızlığa neden olur.

DİĞER NEDENLER:

Fıtık

Kabızlık

Böbrek taşı

Bağırsak tıkanıklığı