Karne tatili ne zaman?

2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminde sona yaklaşılırken, öğrenciler kadar veliler de karne tatilinin ne zamana denk geleceğini merak ediyor. Peki, ocak ayı karne tatili ayın kaçında başlayacak?

Karne tatili hangi gün?

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, 2025–2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemini 16 Ocak 2026 Cuma günü alacakları karnelerle tamamlayacak. Karne günüyle birlikte öğrenciler için uzun bir dinlenme süreci başlayacak.

Birinci dönemin sona ermesinin ardından yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, iki hafta sürecek sömestr tatilinde derslere ara vererek dinlenme fırsatı bulacak. Yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatilinin ardından okullarda ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecek.

İkinci dönemin ara tatili hangi tarihte?

İkinci dönemde uygulanacak ara tatil ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2025–2026 eğitim öğretim yılı, ikinci dönemin tamamlanmasıyla birlikte 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte öğrenciler yaz tatiline çıkacak.