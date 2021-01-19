Karne notuna nasıl bakılır?
Karne notları nasıl öğrenilir E okul | 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci için 3 haftalık ara tatil 25 Ocak 2021’de başlayacak. Ara tatile kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler karne notlarını nereden kontrol edebileceklerini merak ediyor. Peki, e okuldan karne nasıl görüntülenir? | E okul karne sayfası | E okul not bilgisi
E karne indir | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül’den kademeli olarak geçildi. Ancak salgında artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim tamamlanacak ve yarıyıl tatili başlayacak. Yarıyıl tatiline kısa bir zaman kala milyonlarca kişi karne notlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor.
Karne notuna nasıl bakılır?
E okul üzerinden karne notları, not bilgilendirmesi konularına ulaşabilirsiniz. Bununu için web tarayıcısından ya da uygulamadan e okul’a giriş yapmanız gerekiyor. E Okul’a veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrenci numarası ve öğrencisi okul numarasıyla giriş yapabilirsiniz.
E okul sayfasına giriş yaptıktan sonra sol kısımda menü yer alıyor. Buradan not bilgilerine ya da ‘E karne’ seçeneklerine ulaşabilirsiniz. E Karne üzerinden ayrıca takdir ve teşekkür belgelerini de görüntüleyebilirsiniz.