E karne indir | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül’den kademeli olarak geçildi. Ancak salgında artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. 22 Ocak Cuma günü uzaktan eğitim tamamlanacak ve yarıyıl tatili başlayacak. Yarıyıl tatiline kısa bir zaman kala milyonlarca kişi karne notlarını nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor.

Karne notuna nasıl bakılır?

E okul üzerinden karne notları, not bilgilendirmesi konularına ulaşabilirsiniz. Bununu için web tarayıcısından ya da uygulamadan e okul’a giriş yapmanız gerekiyor. E Okul’a veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrenci numarası ve öğrencisi okul numarasıyla giriş yapabilirsiniz.

E okul sayfasına giriş yaptıktan sonra sol kısımda menü yer alıyor. Buradan not bilgilerine ya da ‘E karne’ seçeneklerine ulaşabilirsiniz. E Karne üzerinden ayrıca takdir ve teşekkür belgelerini de görüntüleyebilirsiniz.

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