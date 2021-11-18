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Kadın - Aile Karnabahar yemeği tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Karnabahar yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Her bütçenin dostu, her evin en sevilen sebzelerinden biridir karnabahar.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:25:00 - 2021-11-18 18:26:37
Karnabahar yemeği tarifi, nasıl yapılır?

Karnabahar yemeği yapılışı tarifi 

Malzemeler

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 2 adet patates
  • 2 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • pul biber
  • Üzerini geçecek kadar et suyu veya sıcak su

Yapılışı

Tencereye sıvı yağı alın. Soğanları doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurun, salçayı ve pul biberi ekleyip biraz daha kavurun. Karnabaharı küçük küçük parçalara ayırın, patatesleri soyup küp küp, havuçları yuvarlak doğrayıp tencereye alın. Et suyunu da ekleyip karıştırın. Tuz ve biraz su ekleyin ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Tencerenin kapağını kapatın, patatesler yumuşayana kadar pişirin. Afiyet olsun.

 

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