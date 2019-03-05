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Karmod'dan Cibuti Eğitim Bakanına konut

Karmod tarafından Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud için hazırlanan ve Cibuti'nin Arta şehrinde kurulumu gerçekleştirilen konut, 23 gün gibi kısa sürede teslim edildi- Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk:- "Mahmud'un kullanımı için hazırladığımız evimiz 125 metrekare büyüklükte ve iki katlı plana sahip. Standart kurulum sonrası yapı estetiği için iç ve dışta ekstra kaplama uygulamaları gerçekleştirdik"

05 Mart 2019 Salı 11:06
Karmod'dan Cibuti Eğitim Bakanına konut

İSTANBUL (AA) - Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud, Karmod tarafından üretimi ve kurulumu gerçekleştirilen hazır konutta kalacak.

Karmod'un açıklamasına göre, şirket, Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti'nin Eğitim Bakanı Mahmud için hazır konut üretti. Cibuti'nin Arta şehrinde kullanıma hazır kurulumu gerçekleştirilen konut, özel kaplamaları ve boyaması dahil 23 gün gibi kısa bir sürede teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, evlerinin kurulum kolaylığı ve uzun ömürlü özelliğiyle Afrika genelinde büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Karmod hazır evlerinin farkı iklim bölgeleri düşünülerek dört mevsim kullanım şartlarına göre yapılandırıldığını aktaran Öztürk, görsel estetikle beraber maksimum genişlikte ferah mekanlara sahip evlerinin ön üretimlerini tesislerinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Öztürk, evde kullanılan kapı, pencere, elektrik, su tesisat sistemleri gibi benzeri uygulamalar adına hangi detay varsa hepsinin tedarikinin Türkiye'den yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Demonte sistemin verdiği avantajla yapılarımızı dünyanın neresine olursa olsun kolayca sevk edebiliyoruz. Kurulumunu da bizzat kendi ekiplerimizle yürütüyoruz. Başka ustalara ve malzemelere gereksinim duymaması, hızlı ve kolay kurulum gibi avantajlarıyla Afrika genelinde konut tercihlerinde yapılarımıza hissedilir bir ilgi var.

Ayrıca evlerimiz son derece güvenli ve uzun ömürlü. Yalıtım değerleri açısından da avantajlara sahip. Sıcak veya soğuk dört mevsim iklim kullanım şartlarına göre yapılandırabiliyoruz. Cibuti Eğitim Bakanı Mahmud'un kullanımı için hazırladığımız evimiz 125 metrekare büyüklükte ve iki katlı plana sahip. Standart kurulum sonrası yapı estetiği için iç ve dışta ekstra kaplama uygulamaları gerçekleştirdik."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:06
  1. Karmod

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