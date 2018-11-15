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Karlov cinayetinde önemli gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 2016 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada sona gelindi.

15 Kasım 2018 Perşembe 22:09
Karlov cinayetinde önemli gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini tamamladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada sona gelindi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, iddianamesini tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekilinin onayına sunulan iddianame, onaylanması durumunda mahkemeye gönderilecek.

Karlov cinayeti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 22:09
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  2. Karlov
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