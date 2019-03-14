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Karlıova-Yedisu arasında yine çığ düştü

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yolun iki noktasına bugün de çığ düştü.

14 Mart 2019 Perşembe 17:51
Karlıova-Yedisu arasında yine çığ düştü

Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yolun iki noktasına bugün de çığ düştü.


Alınan bilgiye göre, Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan Kızılçubuk ile Kaynarpınar köyü yakınlarında iki farklı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle bazı araçlar araç mahsur kalırken, bölgeye iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yol kardan temizlendi.


Dün de aynı bölgede 3 ayrı noktaya çığ düşmüştü.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:51
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