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Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bu sabaha karşı yeniden başlayan kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü.

15 Şubat 2019 Cuma 11:30
Karlıova bu kış adıyla özdeşleşti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bu sabaha karşı yeniden başlayan kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü.Yer yer 3 metre olan kar, ilçenin ismi ile özdeşleşti.


Türkiye genelinde bir çok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının en çok etkili olduğu yerlerden biri ise Bingöl’ün Karlıova ilçesi. 4-5 gün önce etkisini yitiren kar yağışı bu sabaha karşı etkisini tekrar gösterdi. Kardan temizlenen yollar kısa sürede tekrar kapandı. Tamamen beyaza bürünen ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren belediye ekipleri yollarda, esnaflar ise iş yerleri önünde kar temizleme çalışması yaptı.Vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlerken, çocuklar da karda okulun yolunu tuttu.


Bu yıl kışın çetin geçtiğini belirten vatandaşlar, hemen hemen her gün kar temizlediklerini aktardı. Ankara’dan ilçeye gelen bir kişi ise, çok yoğun bir kar ile karşılaştığını, burada yaşayanların ise kara alıştığını aktardı.


Kepçe operatörlüğü yapan Mücahit Özyıldırım, "Karlıova’da bu sene kar bitmiyor. Ben 7 yıldır operatörün daha bu seneye kadar böyle bir kar görmedim" diyerek içinde bulundukları durumu aktardı.


25 yıldır belediye de görevli olduğunu anımsatanHüseyin Doğan da bölgede en çok kar yağışının Karlıova’da yaşandığını aktardı. Bu yıl son 25 yılın en çetin kışının yaşandığını aktaran Doğan, gece gündüz ekiplerinin aralıksız olarak çalıştığını, her yerin kar altında kaybolduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:30
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