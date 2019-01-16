Kârlı kazancın formülü

Buğra Kardan

2019’dan ümitli olan iş dünyası temsilcileri, bu yıl yeni yatırımlar hayata geçirmeyi planlıyor. Yılın ikinci yarısının iyi geçeceği konusunda hemfikir olan sanayiciler ve ihracatçılar, ekonomik büyümeye paralel gelirlerinin ve kârlılıklarının yükseleceğini ifade ediyor.

Yeni pazarlara gireceğiz

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, bu yıl Ar-Ge çalışmalarına önem verip inovatif ürünler üreterek ihracatta farklılık sağlamayı ve yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Üretim ve ihracat yarışının giderek kızıştığına işaret eden Konukoğlu, “Artık inovatif olmayan ürünlerle rekabet eskisi kadar kolay ve kârlı değil” dedi.

Kredi muslukları açılacak

2019 için iyimser olan Konukoğlu, şu öngörüleri paylaştı: “Bu sene ortalama 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı amaçlıyoruz. 500 milyon dolarlık da ihracat yapmayı hedefliyoruz. Beklentilerimizin tamamı dış gelişmeler ve faizler noktasında düğümleniyor. Faizler enflasyonu, enflasyon büyümeyi, ayrıca dolar ve euro kurunu etkiliyor.

Tahminlerimize göre bu yıl enflasyon yüzde 15 dolayında gerçekleşir. Dolar ve Euro kuru enflasyonun yüzde 4-5 üzerinde seyreder. Büyüme yüzde 2-3 dolayında olur. Ekonomi hep böyle gidecek değil ya. Yılın ikinci yarısında toparlanma, üçüncü çeyrekte ise yatırımlar başlar. Ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak yılın ikinci yarısından iç ve dış finans çevrelerinin kredi musluklarını açacağına inanıyorum.”

Kârı olmayan sermayeden yer

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise 2019’da büyümeye odaklanacaklarını kaydetti. Ülker, “Gelirlerimizi arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Şu da muhakkak ki kârı olmayan şirketler sermayeden yer. Bu bilinçle şirketin kârını korumak, daha da yukarıya taşımak için gerekli adımları atacağız” şeklinde konuştu.

Hedef 200 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de 2019 için belirlenen 200 milyar dolar ihracat, 100 bin ihracatçı hedefinin yakalanabileceğini vurguladı. Gayelerinin ihracat başarılarına yenilerini eklemek olduğunun altını çizen Gülle, “Yeni dönemde ülke ülke dolaşmaya, müşteri aramaya devam edeceğiz. 2019 için büyüme hedefi olan yüzde 2,3’ün 1,5-1,6 puanına net katkı yapacağız” sözünü verdi.

Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş de üretim ve satış artışlarının devam edeceğine dikkat çekerek, “Sektör olarak 2019’da yerli ve milli ürünlerimizi daha çok ülkeye satmaya çalışacağız” diye konuştu.