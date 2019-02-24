Karlı havalarda araç nasıl kullanılır

Malum kış yurdun dört bir yanında etkili olmaya devam ediyor. Araç sahipleri soğuk kış gününde aracını çalıştırmakta zorluk çekmekte. Peki karlı havalarda araç nasıl çalıştırılır? Soğuk havalarda aracı çalıştırmak için neler yapılmalı? Karlı havada araç nasıl çalışır? Sorusu şu soğuk ve karlı günlerde sürücüler tarafından en çok cevabı merak edilen konuların başında gelmekte. İşte Karda nasıl araç kullanılır? Sorusunun cevabına ilişkin detaylar…

Araçlar için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Son günlerde yurdun büyük bir kesiminde şoförler için zorlu koşullar oluşmakta. Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte yapılması ve yapılmaması gerekenler... İnsanlar arasında dört mevsim lastiği olarak adlandırılan, araçlarımızda standart olarak gelen lastikler 7 derece ve üzerinde maksimum tutunmayı sağlayabilirler. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin tutunma problemi başlar ve fren mesafesiniz uzar. Bu nedenle kış mevsiminde mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki havalar için dizayn edilmiştir ve hava soğudukça tutunma performansı artar, fren mesafenizi ciddi oranda azaltır.

Lastiklerden sadece ikisini kış lastiğiyle değiştirmek ciddi bir hatadır. Bu şekilde aracın yere sağlam basması imkansızdır. Mutlaka dört lastiğinde kış lastiğine çevrilmesi gerekmektedir.

Lastiğin havasını sakın indirmeyin

Ülkemizde yapılan en büyük hatalardan biri de karlı havalarda araç lastik havalarının indirilmesidir. Bu büyük hataya asla düşülmemelidir. Lastik havasını düşürseniz; lastiğin omuz kısımlarına yük biner, yere basması gereken sırt kısmı temas problemi yaşar. Lastik havasını düşürdükçe kar tahliyesini sağlayan olukların, kanalların, desenlerin arasında boşluk kapanmaya başlar. Bu nedenle tutunma, patinaj ve kayma problemleri başlar.

Karlı zeminlerde güvenli bir sürüş için lastik havalarını düşürmek yerine 2 psi artırmak gerekmektedir. Havayı artırarak tahliye kanallarının arası biraz daha açılır ve tutunma artar. Normal zeminlerdeyse araç üreticisinin belirlediği lastik havaları kullanılmalıdır.

Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunda az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketlerinden dolayı aracın her an ağırlık transferi bozulabilir, önden veya arkadan kaymalar yaşanabilir. Direksiyon hareketlerinin çok yumuşak olması, diğer sürücülerin hatalarından etkilenilmemesi için takip mesafesinin de artırılması iyi bir çözüm olacaktır.

Ani fren yapmaktan imtina edin

Tutunmanın zor olduğu karlı zeminlerde araç kullanan sürücüler ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durmalıdırlar. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır. Gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalıdır. Fren kullanma yerine vites küçültmeyle yavaşlamayı tercih eden sürücülerinde debriyajdan ayağını çok yavaş şekilde çekmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yük bir anda ön tarafa toplanır, aracın ağırlık transferi bozulur ve kayma problemi başlar.

Sorunsuz bir kalkış için olmazsa olmaz…

Karlı zeminlerde ön lastiklere fazla güç vermek patinaja sebep olabilir. Bu nedenle aracı ikinci vitese alıp, gaz ve debriyaj hareketlerini çok yavaş uygulayarak sorunsuz bir kalkışa imza atabilirsiniz. Bu imkana sahip olmayan otomatik vites araçlardaysa gaz pedalına çok yavaş, kademeli olarak basılması yeterli olacaktır.