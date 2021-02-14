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Yerel Karla mücadelede yoğun mesai
Yerel

Karla mücadelede yoğun mesai

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gün boyunca kapanan 82 mahalle yolunu trafiğe açarken, halen kapalı mahalle yolu bulunmuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 21:11:00 -
Karla mücadelede yoğun mesai

Kar yağışı kent merkezinde de etkisini göstermeye başlarken Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 146 araç ve 403 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında gün boyunca kardan kapanan 82 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan’da 3, Gemlik’te 4, Gürsu’da 2, İnegöl’de 15, Karacabey’de 9, Keles’te 1, Kestel’de 5, Nilüfer’de 7, Orhaneli’de 9, Osmangazi’de 6, Mustafakemalpaşa'da 3, İznik'te 3, Orhangazi'de 4, Yenişehir’de 4 ve Mudanya'da 7 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Halen kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

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