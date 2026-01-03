  • İSTANBUL
Son Haberler

İsrail'den İHA ile suikast girişimi

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

İran’da protesto, ABD’den tehdit: Tahran’dan sert uyarı

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

Sinsi planın taşları döşeniyor! Şeytan ABD'den Maduro'ya suç duyurusu

Haydut darbe yaptı, kukla makam istedi! Maduro'nun koltuğuna talip biri çıktı

Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun

Ankara taşınacak mı? Mamdani’den Mansur’a! Azınlığın ganimetleri yerine çoğunluğun refahı

Akbabalar üşüştü! İspanya’dan ABD’ye ilk teklif

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar
Karla mücadelede DEM'li Başkan'dan skandal çağrı: Büyük bir gaf yaptı! Açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karla mücadelede yetersiz kaldığı için tepkilerin odağında olan Dem Parti yöntemine tepki geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak "iş makinelerini siz kiralayan biz tuz verelim" önerisinde bulunarak büyük bir gaf yaptı. İşte o açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak bu kez de Pazartesi günü eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağı şehirde okul önlerinin kar ve buzdan temizlenmesi için Millî Eğitim Müdürlüğü'ne "iş makinelerini siz kiralayan biz tuz verelim " önerisinde bulunarak büyük bir gaf yaptı.

Bu sözler sosyal medyada gündem olurken, Bucak tepkiler üzerine paylaşımını yorumlara kapattı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir süre ara verilen Diyarbakır'da okullar Pazartesi günü yeniden açılacak.

Gözler çocukların ulaşımını tehdit eden yollardaki kar ve buzlanmaya çevrilirken,Dem Partili Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak'ın sosyal medya paylaşımı tartışmalara ve tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar,"Şehirde ulaşım felç olmuş durumda. Sınıfta kaldınız. Sizin işbilmezliğinizin ceremesini koca Diyarbakır çekiyor. Her işi diğer kurumlar yapacaksa siz niye o koltuktasınız?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

"MİLLİ EĞİTİM ARAÇ KİRALASIN"

"Pazartesi günü okulların açılacak olması nedeniyle, Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kepçe kiralanarak kar temizleme çalışmalarının yapılması; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ise tuz tedariğinin sağlanması hâlinde, okul girişleri, okul bahçeleri ve okul bahçeleri içerisindeki yaya alanlarının el birliğiyle kısa sürede temizlenmesi mümkün olacaktır."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İ. Keskin

Belediyecilik yerlerde vesselam!
