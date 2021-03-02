  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karla kaplı araziye kuruldu! Tam 1 milyon 850 bin...
Yerel

Karla kaplı araziye kuruldu! Tam 1 milyon 850 bin...

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu. Yılda yaklaşık 1 milyon 850 bin kilovatsaat elektrik üretecek GES'le 900 hanenin ihtiyacı karşılanacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:56:00 -
Karla kaplı araziye kuruldu! Tam 1 milyon 850 bin...

Erzurum'un Merkez Aziziye İlçe Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla Ocak Mahallesi'nde güneş enerji sistemi oluşturdu. Karla kaplı araziye iş makineleriyle enerji panelleri tek tek yerleştirildi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da çalışmalara katıldığı çalışmalar sonunda 1 megavat gücünde GES, karla kaplı araziye kuruldu. Yılda 1 milyon 850 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapılacak GES'le 900 hanenin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

GES yatırımını yakından takip eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye kazandırdıkları santralle ekonomik katma değer üretmenin yanı sıra ekosistemi de korumayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Orhan, "Yenilenebilir enerji yatırımları, doğayı koruma misyonlarıyla da ön plana çıkar. Dolayısıyla Aziziye ilçemize kazandırdığımız bu yatırımımız da, yıllık 925 ton karbondioksitin atmosfere salınımını önlemiş olacak. İlaveten bu yolla elde edeceğimiz enerji sayesinde yılda 40 bin ağacın kesilmesinin de önüne geçmiş olacağız" dedi.

Ocak Mahallesi'nde konumlandırılan yatırımı tamamladıklarını ve elektrik üretimine başladıklarını ifade eden Orhan, "Aziziye Güneş Enerji Santrali'nde yıllık 1 milyon 850 bin kWh (kilovatsaat) elektrik üretilerek şehir şebekesine arz edilecek. Güneşten faydalanarak ürettiğimiz bu enerjiyle Erzurum'da 900 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. Erzurum, günlük ve yıllık güneşlenme süresi bakımından Türkiye'de çok önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Bunun yanında güneş ışınlarının Erzurum'da yere düşme açısı da, elektrik üretimi için fevkalade bir imkan sağlıyor. Biz de Aziziye Belediyesi olarak, böylesine önemli bir potansiyele kayıtsız kalmadık. Yatırımımızı gerçekleştirdik ve elektrik üretimi için bir süre önce de düğmeye bastık. Bu yatırımımız kısa bir sürede kendi kendini amorti etmekle kalmayacak, aynı zamanda Aziziye Belediyemiz için yeni bir gelir kapısı olacak" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak
Ekonomi

BIS uyardı: 1 trilyon dolar buhar olacak

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) raporuna göre verilen teşviklerin süresinin bitmesiyle şirket iflaslarının artacağı ve bu dalganın dünyü..
Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti
Gündem

Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti

Terör örgütü PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın Gara Dağı sorumlusu olarak atadığı terörist teslim oldu, halen dağda olan teröristleri fotoğra..
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?
Yaşam

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller? Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay