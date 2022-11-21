Karkamış'taki hain saldırıda CHP'li vekilin yeğeni hayatını kaybetti!
Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş hayatını kaybetti.
Yeniakit.com.tr
PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen hain saldırıda, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeninin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Üzücü haberi CHP'li vekil Twitter hesabından duyurdu:
Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.
CHP'li Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş