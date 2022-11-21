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Siyaset Karkamış'taki hain saldırıda CHP'li vekilin yeğeni hayatını kaybetti!
Siyaset

Karkamış'taki hain saldırıda CHP'li vekilin yeğeni hayatını kaybetti!

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 22:52:00 -
Karkamış'taki hain saldırıda CHP'li vekilin yeğeni hayatını kaybetti!

 Yeniakit.com.tr 

PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen hain saldırıda, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeninin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Üzücü haberi CHP'li vekil Twitter hesabından duyurdu:

Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.

CHP'li Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş

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