Karizma sıfırdı, eksiye düştü! Kemal bey uzun süre canlı yayınlara...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduğu dönemde yolsuzluk yapmakla suçladı. Karaismailoğlu, canlı yayına bağlanarak Kılıçdaroğlu'nu "helalleşme vaadi" üzerinden eleştirdi. Tokat gibi açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, CHP liderinin tutanak iddialarına da değindi. AK Partili Bakan, "Kendi söylediklerinde çelişiyor. Genel Sekreter Yardımcısı hiçbir zaman tutanak tutmaz zaten." diyerek Kılıçdaroğlu'nun cehaletini de gözler önüne serdi.

Aynı programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu. Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki, Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesi sonrası "Bana sahip çıkmadı" iddialarına cevap verdi. Konumu itibariyle siyasi tartışmalara girmeyeceğini söyleyen Şentop, "Yaptığınız planlamada malzeme olmadı diye Meclis Başkanı suçlayamazsınız." diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Partili isimlerin canlı yayında Kılıçdaroğlu'na verdikleri ayar hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Bugünkü yazısında Karahasanoğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birinci yalanlamanın tesirinden kendisini kurtarmaya çalışırken, ikinci ismin net vuruşları ile ayağa kalkamayacak şekilde nakavt oldu.." diye yazdı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu ile avanesinin, medyadaki uzantıları ile hayata geçirdikleri (Adil Karaismailoğlu sahneye çıkana kadar, demeliyim) propaganda ortada.

Uzun yıllardır, televizyon kanallarında tek taraflı bir bombardımanı izliyoruz.

CHP’li isimler çıkıyorlar, tek yönlü saldırılarını yapıyorlar, yalanlarını söylüyorlar, iftiralarını atıyorlar..

Gidiyorlar.

Ertesi günü, bir başka vekil, bir başka sözcü tekrar tv ekranına çıkıyor, kaldıkları yerden yalanlarını sürdürüp, tek yönlü saldırıları yapıp, gidiyorlar..

Tv’lerde CHP’lileri konuk alan moderatörler de..

Zaten CHP kafasından oldukları için..

Yıllardır bu tiyatro sahnesini, tekrar tekrar izliyoruz..

Bazı programlarda AK Parti’den bakan demeyeyim de tek tük bir milletvekili çıktığında..

Ertesi hafta bir daha kendisini göremiyoruz..

Programlar çok görünür şekilde tek yanlı olduğunu hissettiklerinde ise..

AK Parti’de vekillik yapan veya AK Parti’ye yakın gazetecilerden seçilen isimlerle, sözümona tarafsızlık görüntüsünü vermeye çalışıyorlar..

Bu tek yönlü programlar ise..

Söylenilen yalanlara, yayın sırasında cevap veril(e)memesi ise..

Milletin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sonsuz bir güveni olsa da..

Bazı kafalarda tereddütler oluşturmaya da engel olunamıyor..

Adil Karaismailoğlu ve Mustafa Şentop, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk defa haddini bildirdiler

Öncek akşam ilk defa..

CHP yandaşı bir moderatörün..

CHP güzellemesi ile ünlü bir ulusal kanalda..

CHP genel başkanını üç saatlik bir program için, konuk ettiği sırada..

İki ayrı AK Partili önemli isim, kurulan tezgahı, oynanan oyunu, muhataplarının yüzlerine vurdu..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birinci yalanlamanın tesirinden kendisini kurtarmaya çalışırken, ikinci ismin net vuruşları ile ayağa kalkamayacak şekilde nakavt oldu..

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