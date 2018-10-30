0553 313 94 23
impression

Karius'un menajerinden flaş 'ayrılık' açıklaması

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius'un menajeri Florian Goll, açıklamalarda bulundu. Goll, Alman kalecinin Liverpool'a gönderileceği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

30 Ekim 2018 Salı 23:22
Karius'un menajerinden flaş 'ayrılık' açıklaması

İngiliz basınında çıkan Beşiktaş'ın Loris Karius'un 2 senelik kiralık sözleşmesini feshedip Liverpool'a gönderileceği iddialarına Alman kalecinin menajeri Florian Goll'dan cevap geldi.

Bild'e konuşan Florian Goll, iddiaları yalanlarken ''Bu iddialar tamamen saçmalık. Loris'in Beşiktaş ile 2 senelik kiralık sözleşmesi bulunuyor. Kulübün bu sözleşmeyi sonlandırma gibi bir düşüncesi yok. Karius, Beşiktaş'ın 1 numarası ve çıktığı ilk maçtan beri kaleyi koruyor. Durum budur!'' dedi.

İngiliz basını, "Karius gidecek, Origi gelecek" demişti

İngiliz Daily Mail gazetesi, Beşiktaş'ın Karius'un sözleşmesini feshedip Divock Origi'yi transfer edeceğini iddia etmişti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 23:22
  1. Beşiktaş
  2. Loris Karius
  3. Karius

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkladı
    1. Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan..
    2. Eyüpsultan'da markete silahlı soygun
    3. 'Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı'
    4. Ülkesini tehdit eden Trump'a ağır..
    5. Cengiz Ünder, hasta çocukları ziyaret..
    6. Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen..
    7. AB üyesi 8 ülke Rusya'ya çağrıda bulundu
    8. K. Maraş'ta kömür havzasında göçük
    9. Rusya, ABD'yi tehdit etti: Devam..
    10. Diriliş Ertuğrul için şaşırtan rakam:..
    11. WhatsApp'tan tepki çeken hata!
    12. Ronaldo'ya müjdeli haber! İlk sıraya..
    13. Ne Aykut Kocaman ne de Ersun Yanal!..
    14. Diriliş Ertuğrul'un yayın tarihi..
    15. Ankara'da asgari ücret zirvesi! İşte..
    16. Bursaspor'a soğuk duş! TFF 3. Lig..
    17. Karius'un menajerinden flaş 'ayrılık'..
    18. ABD'li şirket duyurdu! 'Fatih Sultan..
    19. İngiliz devi Kerem Demirbay'a kancayı..
    20. Danimarka ile İran arasında kriz!..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar