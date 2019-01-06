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Karius: Birinci benim!

Beşiktaş’ın tartışmalara neden olan kalecisi Loris Karius, Tolga Zengin'in kamp kadrosuna dahil edilmemesinin ardından, basında eski kaleci Fabri ile ilgili çıkan haberler üzerine, “Bu takımın birinci kalecisi benim” dedi.

06 Ocak 2019 Pazar 15:30
Karius: Birinci benim!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Birinci kaleci benim”

Tolga Zengin'in kamp kadrosuna dahil edilmemesinin ardından basında eski kaleci Fabri ile ilgili çıkan haberler üzerine de konuşan Karius, "Yazılıp çizilenlere baksam çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Ben çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek bir kaleci değilim. Bu takımın birinci kalecisi benim" diye konuştu.

“Liverpool'un şampiyonluk için büyük şans ve potansiyeli var”

Eski takımı Liverpool'un şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Karius, "4 puan öndeler. Ciddi bir şansları var. Hala oynanacak çok maç var. Şampiyonluk için büyük şans ve potansiyelleri var" ifadelerini kullandı.

Zirve için umutlu

Ligin ikinci yarısında zirve yarışında yer alacaklarını söyleyen Alman file bekçisi, "Zirveyi yakalamak için umudumuz var. 9 puan gerideyiz ancak biz nasıl puan kayıpları yaşadıysak, onlarda yapabilir. Biz kazanarak yolumuza devam edebilirsek onlar da puan kaybedebilir" diyerek sözlerini noktaladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:30
  1. Antalya
  2. Loris Karius
  3. Beşiktaş
  4. Fabri
  5. Tolga Zengin
  6. Liverpool

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