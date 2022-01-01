  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karısını öldürmüştü! 'Kripto para' cinayetinde yeni gelişme!
Gündem

Karısını öldürmüştü! 'Kripto para' cinayetinde yeni gelişme!

​Adana’da kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği iddiasıyla eşini öldürdükten sonra kendi kafasına ateş açan kişi, hastanedeki 5'inci günde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 17:18:00 - 2022-01-01 17:20:35
Karısını öldürmüştü! 'Kripto para' cinayetinde yeni gelişme!

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde bir evde 27 Aralık sabahı eşini silahla öldüren Yunus Emre Uyaner, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etmek istedi ancak ağır yaralandı.

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Uyaner'in bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

İddialara göre Uyaner, kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lirasın kaybetmiş, bunalıma girince cinayeti işleyip intihar etmek istemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

Allah hepimize helalinden kazanç peşinde olma derdi versin.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay