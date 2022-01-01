Karısını öldürmüştü! 'Kripto para' cinayetinde yeni gelişme!
Adana’da kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği iddiasıyla eşini öldürdükten sonra kendi kafasına ateş açan kişi, hastanedeki 5'inci günde hayatını kaybetti.
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde bir evde 27 Aralık sabahı eşini silahla öldüren Yunus Emre Uyaner, daha sonra kendi kafasına sıkarak intihar etmek istedi ancak ağır yaralandı.
Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Uyaner'in bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
İddialara göre Uyaner, kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lirasın kaybetmiş, bunalıma girince cinayeti işleyip intihar etmek istemişti.