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Yerel Karısını öldüren şahıs Antalya yolunda enselendi
Yerel

Karısını öldüren şahıs Antalya yolunda enselendi

Yeniakit Publisher
2024-06-23 10:40:00 - 2024-06-23 10:40:59

Tartışma yaşadığı karısını öldüren adam, Antalya'ya kaçmak isterken yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla başından vuran katil zanlısı koca, otobüsle Antalya'ya kaçarken polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 21 Haziran akşam 22.40 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında borç ve maddi sıkıntı kaynaklı tartışma bulunan Fatma Kahraman(31) ve kocası R.K.(32) arasında tartışma başladı Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., karısının başına tabancayla ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatma Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ise cinayet zanlısı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'ya kaçarken yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda; R.K.(32) isimli şüpheli teknik takip ve kamera çalışmaları sonucunda Antalya otobüsünde olduğunu belirledi. Saat 03.00 sıralarında Denizli'de otogarda yapılan çalışmada R.K., olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edile R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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