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Karısını 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

Elazığ'da, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getiren Halil Y., eşi Havva Y.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedaviye alınırken, Halil Y. polise teslim oldu.

16 Ekim 2018 Salı 17:54
Karısını 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Havva- Halil Y. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Y. (36), eşi Havva Y.'yi (42) bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan kadın, ağır yaralandı. Havva Y., Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından Halil Y. polise teslim oldu. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:54
  1. Elazığ
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