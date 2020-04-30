Karısına sokak köşesinde pusu kurmuş

Mersin’de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayıp, kaçan ardından sosyal medya hesabından ’seni kurşuna dizeceğim’ diye paylaşımda bulunmasından dolayı bir parkta uyurken gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı pişman olduğunu söyleyen şüphelinin, eşini sokak ortasında kovalarken görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı. Sokağın köşesinde pusu kuran şahıs, eşinin kendisini fark ettiğini görünce kovalamaya başlıyor.

Edinilen bilgiye göre, hakkında ’hırsızlık, yaralama, tehdit, cinayete teşebbüs, aile içi şiddet ve gasp’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Hakan G. (42), önceki gün akşam merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi’nde, kendisinden boşanmak isteyen eşi Emel G.’yi (33) tornavidayla 11 yerinden yaralayarak kaçtı. Yaralı kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan zanlı, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu. Yaraladığı eşine sosyal medya hesabından tehditler savuran zanlının yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı dün gece, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi’ndeki bir parkta yatarken yakaladı.

Tehdit ettiğini inkar etti

Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, gazetecilerin sorularını da soğuk kanlılıkla yanıtladı. "Neden yaptınız? sorusuna kendisinin aldatıldığının yanıtını veren şüpheli, "Çöp toplayarak geçimimizi sağlıyordum. Onun için özgürlüğümü feda ettim, hapishanelere düştüm. Ancak o beni aldattı. Tabiki de pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Ben tehdit etmedim" diye konuştu.

Sokağın köşesinde pusu kurmuş

Öte yandan şüphelinin, eşini sokak ortasında kovalama anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde eşinden kaçan kadın, koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Ardından telefonla konuşarak tekrar geldiği yöne dönen kadın, köşede eşinin gizlendiğini fark ediyor. Bunun üzerine tekrardan kaçmaya çalışan kadını kovalayan adam, tornavida ile kendisini yaralıyor.