Karışık Komposto tarifi
Kompostolar her mevsim sofralarımıza renk ve lezzet katar. En lezzetlisinden, pratik karışık komposto tarifi.
Kompostolar her mevsim sofralarımıza renk ve lezzet katar. En lezzetlisinden, pratik karışık komposto tarifi.
Malzemeler
- 1 su bardağı kuru kayısı
- 1 su bardağı kuru üzüm
- 1 su bardağı kuru erik
- 1 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- 4-5 dal nane
Yapılışı
Tüm malzemeleri (şeker hariç)akşamdan suya koyun. Pişireceğiniz zaman üzerine toz şekeri ekleyin. Bir taşım kaynatın. Soğuduktan sonra bir kaseye alıp nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.