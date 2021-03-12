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Yerel Karınları şişip patladı! Bir anda yere yığıldılar
Yerel

Karınları şişip patladı! Bir anda yere yığıldılar

Konya'da boş arazide otlatılan koyunlardan 26'sı belirlenemeyen nedenle telef oldu. Koyunların zehirlenmiş olabileceğini belirten çoban, "Koyunlarımı otlatırken, hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip, yarıldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:08:00 - 2021-03-12 10:10:12
Karınları şişip patladı! Bir anda yere yığıldılar

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Bal, akşam saatlerinde küçükbaşlarını otlatmak için ağılından çıkardı. Boş arazide otlattığı koyunlarından 26'sı aniden titreyip yere yığıldı ve bazılarının karınları şişip yarıldı.

Bal, koyunlarının ölmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, koyunların ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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