Karıncaları bu doğal yöntemlerle evinizden uzaklaştırın

KARINCALARIN EVİNİZE GELMESİNİ ENGELLEMENİN YOLU

Karıncalar bir kere evinizi istila ettiler mi onlardan kurtulması zor olabiliyor.Karıncalar koku almakta ustadırlar ve tatlı şeylere bayılırlar. Bu nedenle tatlı yiyecekleri dışarıda bırakmamakta fayda var. Aksi halde karıncalarla karşılaşmak işten bile değil.Meyveli sodayı bile dışarıda bıraksanız karıncalar bunun kokusunu anında alır.

KARINCALARDAN KURTULMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

1- TARÇIN

Karıncalar tarçın kokusundan nefret eder.

MALZEMELER:

Yarım çay kaşığı tarçın yağı veya tarçın tozu

1 su bardağı su

Pamuk

Tarçın çubukları

HAZIRLANIŞI:

Tarçın yağı veya tarçın tozunu suyla karıştırın.

Karışıma pamuk bandırın.

Karıncaların evinize girebileceği yollara karışımı sürün.

Karıncalardan kurtulana dek her gün aynı bölgeye karışımı sürün.

Pencere veya kapı kenarlarına tarçın çubukları bırakın.

2- SİRKE

Karıncaların nefret ettiği bir diğer koku da sirke kokusudur.

MALZEMELER:

Sirke

Su

Limon yağı

Sprey şişesi

HAZIRLANIŞI:

Sirke ve suyu eşit bir şekilde sprey şişesine dökün.

Birkaç damla limon yağı ekleyin.

Sprey şişesini iyice çalkalayın.

Karıncaları gördüğünüz yerlere karışımı püskürtün.

Günde birkaç kez karışımı aynı bölgelere uygulayın.

3- KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber karıncalardan kurtulmak için uzun süredir kullanılıyor.

MALZEMELER:

Kap

Su

Kırmızı biber

HAZIRLANIŞI:

Suyu kaynatıp bir kaba dökün ve içine de kırmızı biber ekleyin.

Karıncaların geçebileceğini düşündüğünüz çatlak ve deliklere karışımı dökün.