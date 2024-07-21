Karıncalar örnek alınarak drone yapıldı!

Bilim insanları karınca ve bal arısı gibi böceklerden ilhamla küçük drone'ların yönünü bulmasını sağlayan bir yöntem geliştirdi.

Büyük drone'lar veya sürücüsüz otomobiller kendi başlarına yollarını bulabiliyor. Bunun için genellikle açık alanlarda GPS'ten, kapalı ortamlardaysa kablosuz bağlantıdan yararlanıyorlar.

Ayrıca büyük drone'lar çıktıkları yollarda çevrelerinin fotoğraflarını düzenli bir şekilde çekerek geri dönüşte bunları kullanabiliyor.

Ancak küçük drone'ların gücü ve depolama kapasitesi bu seçenekleri elverişsiz kılıyor. Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar bu sorunu çözmek adına karınca gibi böceklerden esinlenen bir yöntem geliştirdi.

Karıncalar kolonilerden çıkarken çevrelerinin görüntüsünü hafızalarına kaydediyor. Ardından gittikleri yere ulaşana kadar attıkları adımları sayıyorlar. Bu sayede çok fazla görüntü kaydetmeden geri dönüş yollarını bulabiliyorlar.

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Science Robotics adlı hakemli dergide çarşamba günü yayımlanan araştırmada 56 gram ağırlığındaki küçük bir drone'a minik bir kamera ve ucuz bir işlemci yerleştirildi.

Ardından çeşitli engeller içeren bir kapalı alandaki cihaza bu engellerin görüntülerini yüklediler.

Araç, karıncalardan farklı olarak yürümediği için adımlarını sayamıyor. Araştırmacılar bu açıdan drone'un bal arılarına daha çok benzediğini ve altındaki cisimlerin geçme hızına göre hareket ettiğini söylüyor.

Drone istenen mesafeyi kat ettiğini belirledikten sonra dönüş yolculuğunda, mevcut kamera görüntüsünü en son kaydedilen görüntüyle karşılaştırıyor. Çalışmanın ortak yazarı Guido de Croon yöntemi şöyle açıklıyor:

"Görüş alanında bir ağaç durduğunu ve bunun kayıtlı görüntüde, mevcut görüntüden daha büyük göründüğünü varsayalım. Bu durumda drone o ağaca doğru hareket ediyor ve bu sayede ağaç, mevcut görüntüde de büyüyor."

Kapalı bir ortamda bu şekilde hareket eden drone sadece 1,16 kilobayt bellek kullanarak 100 metrelik yolculuğu kendi başına yapmayı başardı.

Bu yöntem karmaşık sensörler ya da GPS gibi harici altyapılar olmadan drone gruplarının kendi başlarına yolunu bulmasına katkı sağlayabilir.

Küçük drone'larda böyle bir teknolojinin yer alması özellikle arama kurtarma çalışmalarında hayat kurtarabilir. Croon yeni çalışmayı şöyle değerlendiriyor:

"Böceklerden esinlenerek tasarlanan bu navigasyon stratejisi, küçük otonom robotların gerçek dünyaya taşınması yolunda önemli bir adım." (Independent Türkçe)