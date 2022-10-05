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Gündem Karınca yuvasının içi görüntülendi! Ağzınız bir karış açık kalacak
Gündem

Karınca yuvasının içi görüntülendi! Ağzınız bir karış açık kalacak

Brezilya'da terk edilmiş bir karınca yuvası görüntülendi. Karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla oda vardı. Bilim insanlarının haftalar süren kazısıyla ortaya çıkan karınca şehri eşsiz bir yapıya sahip. Bir mimarın elinden çıkmışçasına mükemmel olan karınca şehri, herkesi hayran bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 12:57:00 -
Karınca yuvasının içi görüntülendi! Ağzınız bir karış açık kalacak

Brezilya'da dev bir karınca yuvasını görüntülemek isteyen bilim insanları müthiş bir operasyon yaptı. Terk edilmiş olan yuvayı ortaya çıkarmak için beton döküldü. Bu beton sayesinde karınca yuvasının, daha doğrusu karınca şehrinin görüntüleri ortaya çıktı. Betonun ardından toprak kısımlar kazılınca karınca yuvasının 67 metrekarelik bir alanı kapsadığı belirlendi. Karınca yuvasının içi ise bilim insanlarını hayran bıraktı. Yuvanın içinde havalandırma, otoyollar, odalar, hatta bahçeler vardı... İşte herkesi hayran bırakan karınca yuvasının içi... 

 

 

 

1920 oda bulundu

Karınca yuvasının içinde otoyolların bağlandığı odalar bulundu. Bilim insanlarının saydığına göre bu büyük karınca yuvasında tam 1920 oda yer alıyordu. 

 

 

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