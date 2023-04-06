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Yaşam Karın tadını en güzel onlar çıkardı! Anne ayı ve yavrusunun kar keyfi böyle görüntülendi
Yaşam

Karın tadını en güzel onlar çıkardı! Anne ayı ve yavrusunun kar keyfi böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 09:25:00 -

Artvin’de Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yavru ayı ve annesinin kar üzerindeki oyunları drone kamerası ile havadan görüntülendi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağının eteklerinde yer alan Yaylalar köyünde karların üzerinde kayarak oynayan yavru ayı ve annesinin keyifli halleri drone kamerasına yansıdı. Kaçkar Pansiyon işletmecisi Cihat Bayram tarafından çekilen görüntülerde, anne ayı yavrusu ile kar üzerinde oyunlar oynuyor. Kar üzerinden önce yavru ayı daha sonra annesi kayıyor. Ayıların eğlenceli hallerini sosyal medya hesabında paylaşan Cihat Bayram, “Kaçkarlar da kayak sezonu hiç bitmez” başlığıyla paylaştı. Görüntüler ise büyük ilgi gördü.

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