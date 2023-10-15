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Spor Karim Benzema'dan duygusal Gazze paylaşımı
Spor

Karim Benzema'dan duygusal Gazze paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-10-15 21:39:00 -
Karim Benzema'dan duygusal Gazze paylaşımı

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ta forma giyen Karim Benzema, İsrail'in Gazze'deki sivillere yaptığı saldırı ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Al-Ittihad'ta forma giyen yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail'in Gazze'deki sivillere yaptığı saldırı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Benzema'dan destek mesajı geldi

35 yaşındaki Fransız yıldız, yaptığı paylaşımda, "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları hedef alan bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için" ifadelerine yer verdi.

Neler oldu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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